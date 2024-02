Ce înseamnă pentru William, Harry și ceilalți membri ai familiei regale diagnosticul de cancer al regelui Charles Anul 2024 a debutat dificil pentru Familia Regala Britanica, o serie de evenimente nefericite culminand cu anunțul din 5 februarie, privind diagnosticul de cancer al Regelui Charles. Aceasta provocare pune la incercare relația deja tensionata dintre cei doi fii ai monarhului, Prinții William și Harry, tensionata de mutarea lui Harry in SUA și dezvaluirile din cartea sa despre viața din interiorul familiei. Problemele au inceput cu trei saptamani inainte, cand Prințesa Catherine de Wales a suferit o intervenție chirurgicala severa, care a necesitat doua saptamani de spitalizare și luni de recuperare.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

