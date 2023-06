O explozie a avut loc la o fabrica de rachete și explozibili a Industriei de mașini și produse chimice (MKE) din districtul Elmadag din Ankara, transmite agenția de presa de stat Anadolu. Ministerul Apararii Naționale a raportat ca 5 muncitori și-au pierdut viața. At least five people are under the rubble after an explosion at […] The post VIDEO. Explozie la o Fabrica de rachete din Ankara. Ministerul Apararii Naționale a raportat 5 morți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .