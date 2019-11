Stiri pe aceeasi tema

- Imagini ca in filmele cu James Bond au fost surprinse in orasul Sankt Petersburg. Un detinut incatusat a evadat dintr-o sectie de politie cu tot cu caloriferul de care era legat. In imaginile surprinse de un martor, se vede cum individul sare de la etajul 1 al cladirii cu radiatorul in brate si aterizeaza…

- Un scandal in care au fost implicate mai multe persoane, ce a degenerat in acte de violența, s-a terminat cu doi tineri conduși la secția de poliție. Incidentul s-a petrecut la un fast-food din Blaj și a continuat in strada. Potrivit IJJ Alba, duminica, in jurul orei 6.00, o patrula mixta formata dintr-un…

- • Soferii nu mai pot “glumi” deloc cu oamenii legii • La sfarsitul saptamanii trecute, un tanar in varsta de 30 de ani a fost retinut de politisti dupa ce a intrat cu masina intr-un bolid si a mers la sectie sa declare accidentul • In urma verificarilor s-a stabilit ca barbatul nu are permis [...]

- Scandal cu bataie intre persoane fara adapost in Galati, langa intrarea in cladirea in care se afla atat Sectia 5 Politie si Serviciul Rutier cat si Evidenta Populatiei. Nu a sunat nimeni la 112, dar cineva a filmat si a urcat imaginile pe un site de socializare. Acolo le-au vazut politistii care au…

- "In aceasta dimineata Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus retinerea unui barbat de 42 de ani, din Bucuresti, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de tentativa la omor calificat, talharie si distrugere. Cercetarile au fost preluate, impreuna cu Serviciul Omoruri din Politia…

- Protestatarul Marian Ceausescu a fost incatusat a doua oara, luni seara, in fata sediului PSD de pe soseaua Kiseleff, in timpul sedintei Comitetului Executiv National al social-democatilor. Dupa ce i-au pus catusele prima data, politistii au decis sa il elibereze. Protestatarul a continuat sa strige…

- Un barbat, de 30 ani, din Lituania, a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, dupa ce a fost talharit la iesirea dintr-un club, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Galati, Gabriela Costin. Potrivit acesteia, Spitalul de Urgenta Galati a sesizat…

- Un iesean care a fost oprit in trafic de catre un echipaj de politie abia se mai putea tine pe picioare de beat ce era, fiind de mirare ca nu este deja in coma alcoolica. Barbatul are domiciliul in localitatea Barnova, si a fost depistat in trafic deoarece a fost observat conducand haotic si periculos.…