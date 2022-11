Stiri pe aceeasi tema

- Incalzirea globala este deja o realitate care nu poate fi negata, iar creșterea temperaturii medii ar putea depași 4 grade Celsius pana in 2050, potrivit studiilor. Invitata la Interviurile Digi24.ro, Consilierul de Stat pentru Clima și Sustenabilitate, Alexandra-Maria Bocșe, a declarat ca aceste schimbari…

- Romania va primi studenți din statele africane pe care ii va invața cum sa lupte eficient cu schimbarile climatice. Invitata la Interviurile Digi24.ro, Consilierul de Stat pentru Clima și Sustenabilitate, Alexandra-Maria Bocșe, a declarat ca programul ar putea incepe chiar in viitorul an universitar.

- Anunț meteo important: Ce se va intampla cu vremea in Romania? Directorul Agentiei Nationale de Meteorologie, a anunțat cat ne va mai ține vremea calda „in brațe”. Potrivit Elenei Mateescu, Directorul Agentiei Nationale de Meteorologie, saptamana 24-31 octombrie va fi caracterizata de o vreme mai calda…

- Vremea se schimba radical in țara noastra, iar Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut recent un anunț important. Meteorologii anunța ca in țara noastra vor fi temperaturi de vara in pragul iernii. Se vor inregistra chiar și temperaturi de 28 de grade Celsius. Iata care este prognoza meteo…

- VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturi maxime de pana la 20 de grade. Prognoza meteo de weekend, 21-23 octombrie Vremea se incalzește in acest weekend in județul Alba. Vineri va fi inca racoros, insa sambata sunt anunțate maxime de pana la 20 de grade Celsius. Va fi vreme cu soare și nori. La munte,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Meteorologii anunța temperaturi de 30 de grade Celsius, dar și zone unde vor fi furtuni. Prognoza meteo este valabila pentru ziua de maine, 29 septembrie 2022.

- Daca in ultima perioada am avut parte de temperaturi scazute și frig, iata ca acum revine vara in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment. Meteorologii anunța temperaturi de 29 de grade Celsius.

- Vremea va fi oscilanta pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, cu perioade in care valorile termice maxime vor ajunge chiar si la 30 de grade Celsius, dar si intervale in care temperaturile nu vor mai depasi 25 de grade si va ploua, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicata…