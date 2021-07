Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii din Brașov au intervenit duminica dimineața sa elibereze doi pui de urs care au ramas captivi intr-un tomberon, unde cautau hrana. Autoritațile au informat pe pagina de Facebook ca puii au ramas blocați in tomberon in zona Coliba Haiducilor, din Poiana Brașov, in locul in care sunt depozitate…

- Jandarmii din Harghita au fost solicitati sa intervina de mai multe ori, la sfarșitul saptamanii trecute, pentru indepartarea unor ursi, animalele aflandu-se pe peronul garii, in bucataria unui hotel si in curtile oamenilor. Potrivit Jandarmeriei Harghita, au fost primite 12 apeluri prin 112, prin care…

- Alerta a fost data de un localnic din localitatea Robeasca din județul Buzau. Omul a auzit animalul țipand de pe findul unui puț care nu era acoperit. A sunat la 112, iar pompierii sosiți primii la fața locului au constat ca era vorba despre un bursuc extrem de speriat. Doua ore s-au chinuit salvatorii…

- Jandarmii au intervenit, luni seara, in localitatea Baile Tușnad pentru a indeparta de pe strazi 8 urși, in urma apelurilor disperate ale oamenilor. In ultimele 24 de ore, au fost primite la nivelul Dispeceratului Inspectoratului de Jandarmi Județean Harghita, doua apeluri, prin care era anunțata prezența…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan reclama modul in care jandarmii și polițiștii au intervenit intr-un local din Bucuresti, in care politicianul lua masa impreuna cu familia sa. “Astazi, am fost cu familia intr-un loc, am mai fost in trei locuri, pentru ca am avut intalniri, și m-am bucurat de aceasta…

- Trafic rutier este inchis sambata si duminica intre Rasnov si Poiana Brasov, pentru desfasurarea Campionatului National de viteza in coasta-Trofeul Rașnov. ”Traficul rutier va fi inchis astazi, in intervalul orar 8.45 – 20.30, si duminica, 8:45 – 18.30, pe DN 1E pe tronsonul kilometric 17 – 20 (orasul…

- Unul dintre jandarmii acuzati de moartea prin asfixiere a lui Zaharia Barbu, inginerul de 63 de ani din Pitești, mort dupa o intervenție controversata a poliției și jandarmeriei, a fost scos din arestul preventiv de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti si plasat in libertate sub control judiciar. Decizia…