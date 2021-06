VIDEO| DN 75, blocat la izvorul de la Gura Sohodolului din cauza FURTUNII din Apuseni

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier pe DN 75 la ieșirea din Campeni inspre Mihoești este blocat datorita furtunii ce s-a abatut, in aceasta seara, asupra Munților Apuseni. Condițiile atmosferice și intemperiile au condus la blocarea traficului rutier, conducatorii auto sunt sfatuiți sa evite zona și sa circule cu un maxim…

- FOTO | Accident rutier la Sebeș. A intrat cu mașina in parc datorita neadaptarii vitezei la condițiile de trafic FOTO | Accident rutier la Sebeș. A intrat cu mașina in parc datorita neadaptarii vitezei la condițiile de trafic In cursul zilei de astazi un conducator auto a intrat cu mașina in parcul…

- Trafic blocat pe sensul Alba Iulia – Sebeș, la ieșirea din Alba Iulia, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme Trafic blocat pe sensul Alba Iulia – Sebeș, la ieșirea din Alba Iulia, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme Inspectoratul…

- Un barbat de 85 de ani este resuscitat de cadrele medicale dupa ce a fost victima unui accident rutier inregistrat pe raza comunei Poiana Teiului, din județul Neamț. La locul solicitarii s-au deplasat doua echipaje de pompieri cu o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare și o ambulanța…

- Traficul rutier pe DN1 este blocat din cauza unui accident petrecut joi dimineata in dreptul comunei Puchenii Mari din Judetul Prahova. Un sofer a scapat masina de sub control si a lovit doua masini parcate, un stalp de electricitate si gardul unei gospodarii.

- Un accident rutier soldat din fericire doar cu pagube materiale a avut loc pe raza comunei Moisei ieri, 10 aprilie. Accidentul a fost suprins de camerele de luat vederi amplasate in zona și pe imagini se vede cum un sofer a scapat bolidul de sub control și a lovit mai mulți stalpi de beton de la o casa…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN17 Vatra Dornei-Gura Humorului, in apropierea localitații Campulung Moldovenesc, județul Suceava, a avut loc o coliziune frontala intre doua autoturisme, eveniment rutier soldat cu ranirea ușoara a trei persoane, acestea…