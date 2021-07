Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au descins, joi, la mai multe adrese din București și Ilfov, fiind ridicat un barbat care este acuzat ca a cerut bani pentru returnarea unei mașini furate. Polițiștii de la Serviciul Furturi Auto, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au pus in aplicare 5 mandate…

- Politistii si procurorii fac, joi, cinci perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov intr-un dosar de furt calificat si santaj, dupa ce mai multe persoane ar fi contactat o alta careia ii disparuse autoturismul pentru a-i fi inapoiat contra unor sume de bani. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei…

- Un barbat din Valcea a fost reținut de polițiști dupa ce a vandut, pentru 300 de lei, teste COVID-19 false, care erau folosite pentru calatoriile in afara țarii. Politistii din Bucuresti au facut doua perchezitii in județul Valcea, intr-un dosar de fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals informatic…

- Politistii au facut, miercuri, 48 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, la o grupare care fura masini de lux din strainatate si le inmatricula, cu acte false, in Romania. Potrivit unor surse judiciare, in doar sunt vizați și angajați de la direcțiile de Taxe și Impozite de la sectoarele 4…

- Polițiștii au facut, joi, 16 percheziții la adrese din Bucuresti și din județele Ilfov, Calarași, Prahova și Buzau. Mai multe persoane sunt acuzate ca produceau ilegal țigari, fiind gasite la descinderi utilaje și o cantitate insemnata de tutun. Polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații…

- Polițiștii au descins, joi dimineata, la adrese din Bucuresti si din judetul Ilfov, pentru a pune in aplicare mai multe mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro. Politia Capitalei – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub…

- Polițiștii au descins, joi dimineata, la adrese din Bucuresti si din judetul Ilfov, pentru a pune in aplicare mai multe mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro. Politia Capitalei – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub…

- Polițiștii au descins la mai multe adrese din București, Ilfov și Calarași, la persoane acuzate ca produceau ilegal țigari, fiind ridicate mii de kilograme de tutun. “Sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, Poliția Capitalei – Serviciul de Investigarea Criminalitații Economice…