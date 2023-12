VIDEO. Declarația nepotului otrăvit cu mercur: „Era mama mamei, cine se gândea că o să mă omoare”. Batrana care și-a otravit fata, ginerele, nepotul de 18 ani și cainele acestora a fost filmata potrivit declarațiilor facute de nepotul acesteia: „Era mama mamei, cine se gandea ca o sa ma omoare”. O batrana de 83 de ani din Ciorogarla, județul Ilfov, este cercetata de polițiști pentru ca ar fi incercat sa iși otraveasca […] The post VIDEO. Declarația nepotului otravit cu mercur: „Era mama mamei, cine se gandea ca o sa ma omoare”. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

