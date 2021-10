Anunțata cu mult zgomot pentru a atenua efectele unei crize de imagine, schimbarea numelui companiei Facebook cu noul &"Meta&" a fost primita cu scepticism și comentarii ironice, multe facând trimitere la rolul nefast jucat de platforma sociala în evenimente precum atacul asupra Capitoliului și la eșecul combaterii fenomenlui fake news.



Compania sub umbrela careia funcționeaza Facebook, Instagram sau Whatsapp se va numi &"Meta&" fara ca platformele sociale respective sa sufere vreo modificare a denumirii.





