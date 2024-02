VIDEO. De câți jandarmi e nevoie pentru a salva o lebădă din cea mai circulată intersecţie din Arad Jandarmii aradeni au avut parte de o misiune de salvare fara precedent. Șase jandarmi au ghidat lebada prin tot orasul, pana a ajuns pe lacul unui parc din apropiere. Acestia au fost nevoiti sa salveze o lebada din cea mai circulata intersectie din centrul orasului, potrivit ObservatrNews.ro O femeie a fost cea care a dat […] The post VIDEO. De cați jandarmi e nevoie pentru a salva o lebada din cea mai circulata intersectie din Arad appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un protest AUR are loc, vineri, in fata sediului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), fata de cresterea preturilor RCA, la care participa si liderul formatiunii, George Simion. Acesta a anuntat, dupa ce nu a fost primit in sediu, ca se va indrepta spre Piata Victoriei, la premierul Ciolacu,…

- Transportatorii și fermierii, care merg in coloana cu TIR-uri și camioane, au spart barajul Poliției pe Centura București, la Chiajna. Vor sa ajunga la Guvern, pentru a protesta fața de prețul carburanților, scumpirile polițelor RCA și taxele de drum. Jandarmii au ridicat garduri de protecție in fața…

- Transportatorii și fermierii, care merg in coloana cu TIR-uri și camioane, au spart barajul Poliției pe Centura București, la Chiajna. Vor sa ajunga la Guvern, pentru a protesta fața de prețul carburanților, scumpirile polițelor RCA și taxele de drum. Jandarmii au ridicat garduri de protecție in fața…

- Un avion de calatori a decolat in 2024 și a aterizat in 2023, dupa un zbor lung de aproape opt ore. Cursa companiei ANA, compania naționala a Japoniei, a plecat din Tokyo la 1 ianuarie 2024 și a aterizat la Los Angeles la 31 decembrie 2023, strabatand aproape 8.000 de mile. Aparent anomalie, acest lucru…

- Reprezentantii Salvamont Romania anunta ca, in ultimele 24 de ore, au fost primite 61 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, numarul evenimentelor montane fiind unul ”ingrijorator de mare”. In urma acestor interventii, au fost salvate 60 de persoane, din care 20…

- Liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu, a declarat joi ca premierul Marcel Ciolacu a aratat ca atunci cand are putere „are reflexe de dictator sud-american”, transmite Agerpres. „Marcel Ciolacu l-a demis aseara pe seful Secretariatului de stat pentru revolutionari, omul care i-a respins cererea de…

- Inspectoratul General pentru Imigrari face o achiziție surpriza in prag de sarbatori. Instituția aflata in subordinea Ministerului de Interne iși cumpara telefoane de ultima generație, de peste 1.200 euro bucata, fara TVA. Conform jurnaliștilor de la Banii noștri, IGI a postat anunț de cumparare directa…

- Mai mulți tineri au fost prinși de jandarmii valceni cu substanțe interzise și arme albe la „Balul bobocilor”, organizat la un restaurant din Ramnicu Valcea. „In seara de sambata, 25 noiembrie 2023, in cadrul evenimentului „Balul Bobocilor” organizat la un restaurant din municipiul Ramnicu Valcea, jandarmii…