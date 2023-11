Stiri pe aceeasi tema

- Un local de tip fast-food din municipiul Cluj-Napoca a venit cu o oferta interesanta de Black Friday: o șaorma gratuita pentru toți clienții, iar succesul pare peste așteptari. Sute de oameni stau la o coada infernala in fața la Sora.

- Doua vulpi au fost surprinse intr-un balcon al cladirii in care functioneaza Directia Judeteana Alba a Arhivelor Nationale, imobil amplasat in proximitatea Cetatii Alba Carolina, relateaza Agerpres. Fotografia in care pot fi observate cele doua vulpi pe balcon, stand pe scaune, a fost postata, joi,…

- Trupele israeliene se afla in ”inima orasului Gaza”, a anuntat marti Yoav Gallant, ministrul israelian al Apararii, care a descris situația operațiunii militare la o luna de la inceperea acesteia. ”Au venit dinspre nord și dinspre sud. Au intrat in coordonare totala intre forțele terestre, aeriene și…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat ca ofensiva terestra pe care Israelul o pregatește in Fașia Gaza ar putea dura și trei luni de zile, dar la final gruparea terorista Hamas va fi eliminata, relateaza The Times of Israel. Gallant a vorbit dupa un briefing operațional la Centrul…

- Inundații fara precedent in marea metropola: mașini plutind in centrul orașului, metroul inundat. Guvernatorul statului New York, Kathy Hokul, a anunțat introducerea starii de urgența in New York City din cauza ploilor abundente care au dus la inundații fara precedent. New York Subway is ruined by the…

- Proprietarul unui fast food din Iași cere sprijinul celor care il pot recunoaște pe individul care l-a jefuit in toiul nopții, postand pe internet imaginile surprinse in acele momente de camerele de supraveghere din local. Reprezentanții restaurantului anunța ca cel care va oferi informații despre hoț…

- Un barbat a fost surprins plimbandu-se prin Targu Jiu, cu ținuta militara, cu o arma la centura și cagula pe cap. El a fost prins de polițiștii locali și predat poliției. Locuitorii din municipiului Targu-Jiu s-au panicat cand l-au vazut pe individ, ziua in amiaza mare, pe centrul pietonal, Panica in…

- O femeie care iși plimba bichon-ul in parcul Mihai Eminescu din municipiul Arad, la cațiva metri de primarie a fost mușcata de mana, incercand sa iși salveze animalul de companie. Femeia și cațelul erau așezați pe banca in momentul atacului. Aceasta a crezut ca un caine a mușcat-o, abia dupa și-a dat…