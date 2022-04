VIDEO. Cum se face depășirile duble, pe linia continuă Un video postat pe pagina de Facebook Radar Iași arata ce șoferi inconștienți sunt pe șosele. Șoferul unei dubițe a fos filmat cand facea o dubla depașire incalcand banda continua. In plus, nu a ținut cont ca din sens opus venea o mașina al carei șofer a fost nevoit sa traga mult dreapta pentru a face loc aventurierului. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

