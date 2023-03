VIDEO Cum se apără un soldat ucrainean de un tanc care trage asupra lui cu tot arsenalul Un nou videoclip dramatic, cu un atac al unui tanc rusesc asupra unui soldat ucrainean aflat in transee, a fost distribuit pe retelele de socializare.Confruntarea directa a fost surprinsa de o drona in estul Ucrainei. Soldatul, fara intariri, da dovada de un curaj extrem si lupta cu armele din dotare impotriva blindatului rusesc care trage neintrerupt. Blindatul, care pare a fi un model BTR-82, trage si cu mitraliera, si cu tunul de automat. In plus, de pe tanc un soldat rus trage mai multe focuri cu un aruncator de grenade.Soldatul se misca prin transee, se fereste de loviturile inamice si trage… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina se pregatește pentru o posibila ofensiva rusa. Un videoclip care arata descarcarea de mine antitanc a fost dat publicitații. #Ukraine prepares for a possible #Russian offensive. The video shows the un anti-tank mines. pic.twitter.com/wx01NqoHqF — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2023 The post (VIDEO)…

- Romania aplica embargoul asupra produselor petroliere provenite din Rusia, conform pachetului european de sancțiuni impotriva acestei stat agresor al Ucrainei. Țara noastra nu are motive de ingrijorare cu privire la dispariția de pe piața europeana a marelui exportator energetic de la Rasarit. Ministrul…

- Premierul ucrainean Denis Șmihal a declarat pentru site-ul Politico ca dorește ca țara sa adere la Uniunea Europeana in termen de doi ani. Este un calendar strans pe care UE il va considera probabil prea ambițios, relateaza The Guardian . „Avem un plan foarte ambițios de a adera la Uniunea Europeana…

- Coreea de Nord a denunțat sambata promisiunile Statelor Unite de a furniza tancuri de lupta Ucrainei, afirmand ca Washingtonul "depașește și mai mult linia roșie" pentru a caștiga hegemonia prin razboi prin procura, a relatat presa de stat nord-coreeana KCNA, conform Reuters, scrie rador.ro.…

- Politistii de frontiera suceveni efectueaza cercetari in cazul unui ucrainean, in dubita caruia au fost descoperite șase biciclete, in valoare totala de 150.000 lei, semnalate ca fiind furate din Elveția, informeaza Digi24. In seara zilei de 6 ianuarie, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-a prezentat…

- In semn de solidaritate cu poporul ucrainean, dar și cu reprezentanții Serviciului Graniceresc de Stat al Ucrainei, care de 10 luni sunt in razboi, urmare caruia Rusia distruge infrastructura critica, in toate subdiviziunile de frontiera va fi deconectata energia electrica,

- Fortele ucrainene au lovit un hotel din Kadiivka, oras din estul Ucrainei, unde isi avea sediul grupului rus de mercenari Wagner, a declarat guvernatorul ucrainean al regiunii Luhansk, Serhi Haidai, relateaza BBC, potrivit NEWS.RO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Al treilea atac, aparent cu drona, in doua zile asupra unei baze aeriene rusești indica o noua faza a razboiului pentru Ucraina, deoarece dezvolta arme cu raza mai lunga de acțiune. Flacari și fum dens s-au inalțat marți de pe un aerodrom rusesc, dupa ceea ce parea a fi o a treia lovitura cu drona in…