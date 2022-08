Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Finlandei, Sanna Marin a fost surprinsa distrandu-se la maximum la o petrecere privata. In videoclipul aparut pe Twitter o arata pe Sanna Marin cum bea alaturi de un grup de prieteni si canta si danseaza pe melodii ale rapperului finlandez Petri Nygard si ale cantaretului pop Antti Tuisku,…

- Sanna Marin, in varsta de 36 de ani, a preluat funcția de șef al guvernului de coaliție din Finlanda in urma cu 3 ani, devenind cel mai tanar premier care a condus țara. Și nu oricum. Se afla la conducere intr-un moment de criza ca urmare a razboiului declanșat de Rusia in Ucraina, razboi ce a determinat…

- Concluziile s-au bazat pe date dintr-o perioada de 10 zile de la sfarsitul lunii iulie. Coform raportului, 45% din teritoriu este vizat de „avertizari”, ceea ce inseamna ca exista un deficit de umiditate in sol, in timp ce 15% este vizat de nivelul cel mai sever de „alerta”. Datele au coincis cu un…

- Twitter a trimis e-mail-uri celor care platesc pentru serviciul Twitter Blue, anuntandu-i ca, in Statele Unite, acesta va costa 5 dolari pe luna, in loc de 3 dolari pe luna cat costa pana acum. Scumpiri similare au loc si in alte tari in care abonamentul este disponibil, precum Canada, Australia si…

- ”A fost finalizata etapa de depunere a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie a unui numar de 100 de autobuze electrice si a infrastructurii de incarcare necesara acestora, pentru modernizarea transportului public in comun din Capitala, astazi fiind ultima zi pentru depunerea acestora”, a transmis,…

- De la 1 august, mai multe produse se scumpesc. Romanii vor plati mai mult atat pentru țigari, sucuri, bere, dar și pentru o masa in oraș sau pentru o noapte la hotel. Guvernul a majorat taxe, impozite si accize. De asemenea, va creste impozitul pentru veniturile din jocurile de noroc. Și impozitele…

- Agenția de presa Visegrad 24 a postat pe pagina sa de Twitter o fotografie cu primul-ministru al Finlandei, Sanna Mirella Marin, in timpul unui festival rock, purtand o geaca de piele: ”Aderarea la NATO este o munca grea.Uneori trebuie sa ai și o sambata libera. Prim-ministrul Finlandei, Sanna Marin…

- The need for tougher sanctions and a total trade blockade against Russia will help end the war sooner were the topics addressed by the Prime Minister of Finland, Sanna Marin, and the President of the Romanian Senate, Florin Citu, on a working visit to Helsinki. Fii la curent cu cele mai noi…