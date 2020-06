Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite ca un cutremur a avut loc in Romania, duminica dimineata, in zona seismica Vrancea. In ziua de 21 Iunie 2020, la ora 06:47:26 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab…

- Cutremurul s-a produs la ora 06.47.26 (ora locala a Romaniei) in zona seismica Vrancea, Buzau și a avut magnitudinea de 3.9 grade pe scara Richer. Seismul a avut loc la adancimea de 120 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Brașov, Ploiești, Bacau, Braila, Galați, București, Pitești.…

- Munca de cercetare in legumicultura da rezultate dintre cele mai surprinzatoare. Una dintre noutatile pe care le gasim in serele statiunii de cercetare pentru legumicultura este spanacul de Okinawa, un soi in curs de aclimatizare care poate fi cultivat pe toata durata anului.

- Exista numeroși oameni care spun ca arderea bețișoarelor de salvie este ceva ce ne poate ajuta in multe privințe. Prin aromaterapia cu salvie putem imbunatați calitatea aerului in casa, putem imbunatați sanatatea sau putem reduce depresia sau anxietatea. Salvia a fost folosita ca condiment și, de asemenea,…

- Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultura (SCDL) Buzau a cerut executarea silita a veniturilor condamnaților din dosarul cunoscut opiniei publice drept ,,Orizont”. Solicitarea a fost facuta in instanța printr-un executor judecatoresc, acțiunea fiind indreptata impotriva fostului primar…

- S-a mișcat pamantul, in dimineața zilei de miercuri, in zona seismica Vrancea. Cutremurul a avut 3,2 grade pe Richter și s-a produs in județul Buzau, la 127 de kilometri adancime. Conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul din 22 aprilie s-a inregistrat…

- Adus in Europa cu mai bine de cinci secole in urma de conchistadorii spanioli, cartoful, Solanum tuberosum dupa eticheta aplicata de cercetatori, este cultivat in țara noastra de mai puțin de o suta cincizeci de ani. Cu toate acestea, odata descoperita valoarea lui nutriționala, cartoful a fost cinstit…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, cu 129 de voturi "pentru" si o abtinere, in calitate de prima Camera sesizata, o propunere legislativa prin care judetul Cluj primeste in administrare un teren de la Statiunea de cercetare horticola Cluj-Napoca pentru construirea unui spital pentru…