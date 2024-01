Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Gherasimov va fi negociatorul-șef in procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana. Anunțul a fost facut, simbata, 27 ianuarie, de catre premierul Dorin Recean intr-o sinteza video. Menționam ca miercuri, 24 ianuarie, in cadrul ședinței Guvernului premierul Dorin Recean a anunțat…

- Seful diplomatiei Republicii Moldova, Nicu Popescu, si-a anuntat miercuri demisia. El a afirmat ca si-a indeplinit obiectivul de a conduce tara spre Uniunea Europeana, un proces pe care pro-rusii din tara au amenintat ca il vor inversa. Mihai Popsoi, deputat al partidului de guvernamant PAS si vicepresedinte…

- Primul ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat ca in țara va fi creat Ministerul Integrarii Europene, care va fi condus de actualul secretar de stat al Ministerului de Externe, Cristina Gherasimov, relateaza stiripesurse.md"Portofoliul de integrare europeana va merge la Cristina…

- Oficial, fotoliul de Ministru al Afacerilor externe și Integrarii, ocupat pina astazi de Nicu Popescu, va fi ocupat de Vicepreședintele Parlamentului, deputatul partidului de guvernamant Acțiune și Solidaritate (PAS) Mihai Popșoi. Anunțul a fost facut in debutul ședinței de astazi a Guvernului de catre…

- Nicu Popescu ar urma sa fie numit in funcția de negociator-șef al Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeana. Intrebat in cadrul unei conferințe de presa ce funcția va prelua, dupa ce și-a anunțat astazi demisia de la șefia MAEIE, Popescu a raspuns ca se va afla „mai mult in rețeaua de…

- Nicu Popescu, actualul ministru al Afacerilor Externe si Integrarii Europene, va fi numit in fucția de negociator-șef in procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana, potrivit unor surse citate de Ziarul de Garda. Oficial, prim-ministrul Dorin Recean a declarat ca echipa de negociatori…

- Indiferent de decizia Consiliului European, Moldova ramane angajata pe calea aderarii, spune purtatorul de cuvant al Guvernului, Daniel Voda. Intr-o conferința de presa, Daniel Voda a declarat ca a continuat acțiunea diplomatica inaintea summitului Consiliului European. Președinta Maia Sandu, prim-ministrul…

- Constatarile de la Bruxelles arata ca Republica Moldova are cea mai buna dinamica de reforme dintre țarile candidate pentru aderarea la Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta astazi de vicepremierul Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, in cadrul unei conferințe de…