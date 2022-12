Temperatura din SUA a scazut la minus 48 de grade, aproape 200.000 de americani s-au trezit fara electricitate in dimineața de Craciun, peste 1500 de zboruri anulate. Treizeci și doua de decese au fost confirmate in noua state, dintre care 13 in comitatul Erie, New York, care include orașul Buffalo, unde troienele de zapada au […] The post VIDEO. Craciun apocaliptic in SUA: 32 de decese, temperaturi de -45 grade, 200.000 de americani fara electricitate și peste 1500 de zboruri anulate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .