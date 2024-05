Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei lucreaza la o varianta mai simpla a Monitorului Preturilor, in care sa apara produsele ale caror preturi au fost plafonate de Guvern, pentru a le fi mai usor romanilor sa afle unde le gasesc la un pret mai bun, a anunțat sambata, 25 mai, președintele Bogdan Chirițoiu.„Cand exista…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat la Constanta despre situatia produselor carora li s-a micsorat gramajul dar au ramas la acelasi pret. „Urmeaza sa vina si Ministerul Economiei si Ministerul Agriculturii cu o modificare legislativa. Am vorbit asta si cu domnul presedinte de la Consiliul Concurentei,…

- Premierul a precizat in sedinta ca are o veste buna ca urmare a aplicarii noilor modificari la mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze, la final de martie. ”Preturile facturilor la gaze naturale au scazut in luna aprilie cu 25%, iar cele la electricitate cu 15% fata de preturile maximale…

- ”Consiliul Concurentei supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Uniunea Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR) si mai multe companii pentru a inlatura ingrijorarile concurentiale identificate care au condus la declansarea investigatiei pe piata productiei si/sau comercializarii carnii…

- „In momentul de fata, pana pe 31 decembrie, ordonanta privind plafonul adaosului comercial a fost transpusa de Parlament in lege. Este in derulare, in momentul de fata, un proiect legislativ pe care impreuna cu colegii mei de la Ministerul Agriculturii vrem ca toate produsele agroalimentare care sunt…