- ”Cand exista in vigoare legea privind plafonarea unei serii de produse alimentare, vrem sa identificam aceste produse in Monitorul Preturilor, ca sa fie mai usor pentru consumatori, sa vada unde gasesc aceste produse de baza la un pret mai bun. Si, in acest fel, sa stimulam concurenta intre lanturile…

- Consiliul Concurentei va lansa curand o varianta simplificata a Monitorului preturilor, care va contine doar produsele de baza ale caror preturi au fost plafonate de Guvern, a declarat, sambata, presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan Chiritoiu. „Stiti ca avem un Monitor al preturilor la alimente…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, susține ca a cumparat cu 500 de lei alimente din piața, suficiente pentru o saptamana și jumatate. Cu toate acestea, ramane o ”enigma” daca alimentele de baza sunt mai scumpe in Romania decat in țarile din Vest. „Am fost in piața, merg des. Prețurile sunt destul de…

- Alimentele care vor fi plafonate pana la finalul anului 2024: LISTA completa Alimentele care vor fi plafonate pana la finalul anului 2024: LISTA completa Klaus Iohannis a promulgat miercuri, 27 martie, legea ce aproba ordonanța de urgența a Guvernului nr. 5 din 2024, care modifica și completeaza ordonanța…

- Decizie importanta luata de președintele Klaus Iohannis! Alimentele care vor avea prețuri plafonate pana la finalul anului 2024. Va prezentam o lista completa cu cele 17 produse din sectorul alimentar și agricol.

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat o inițiativa legislativa menita sa aduca prețuri mai accesibile pentru alimentele romanești. Aceasta masura vine ca raspuns la creșterile semnificative de prețuri observate in marile lanțuri de magazine pentru produsele autohtone. Produsele romanești,…

- Parlamentul a votat in cursul zilei de astazi prelungirea pana la sfarșitul acestui an a masurii de plafonare a adaosului comercial la alimentele de baza. Aflați in randurile urmatoare care sunt alimentele incadrate in aceasta categorie. Lista alimentelor cu adaosul comercial plafonat Prelungirea vine…