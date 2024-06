Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada ianuarie - aprilie 2024, datoria externa totala a crescut cu 1,804 miliarde euro, pana la 171,887 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 126,798 miliarde euro la 30 aprilie 2024 (73,8% din totalul datoriei externe), in crestere cu 4,1% fata de 31 decembrie…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 3,230 miliarde de euro, in primele patru luni din acest an, in crestere cu 34,14% comparativ cu 2,408 miliarde de euro, in perioada similara din 2023, conform datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- In ultimele zile, fenomene meteo extreme s-au inregistrat in mai multe tari din Europa. Una dintre cele mai afectate a fost Italia, unde un nou ciclon care acum se apropie de Romania a facut prapad.

- Aurora Boreala poate avea consecințe dezastruoase pentru rețelele electrice. Avertismentul unui specialist: Este o furtuna solara Aurora Boreala poate avea consecințe dezastruoase pentru rețelele electrice, este avertismentul unui specialist roman. Președintele Asociației Energie Inteligenta, Dumitru…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, intr-o conferința cu omologul sau qatarez, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ca Portul Constanța este prioritar intr-un pachet de potențiale investiții de 15 miliarde de euro pe care urmeaza sa discute cu Fondul suveran de investiții al statului…

- Mircea Abrudean, secretarul general al Guvernului, anunta ca a semnat marti cu Transelectrica unul dintre cele mai mari contracte de investitie pentru modernizarea si eficientizarea retelei nationale de transport al energiei electrice, in valoare de 56,2 milioane de euro. ”Cred ca investitiile strategice…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a afirmat ca Romania se dezvolta prin investitii si a precizat ca in ultimii doi ani s-au investit in tara noastra peste 35 de miliarde de euro. “Ne vedem astazi un eveniment deosebit de important unde vedem investitiile ca se finalizeaza.…

- De la preluarea mandatului la șefia Guvernului, Marcel Ciolacu a reușit sa mobilizeze resursele țarii pentru investiții ce au atins un nivel fara precedent pentru ultimii 5 ani. Investițiile in infrastructura constituie, in prezent, „locomotiva” dezvoltarii Romaniei, sprijinind in același timp atat…