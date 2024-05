Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dancu, a declarat sambata, la Prima TV, ca este putin probabil sa apara o surpriza la alegerile prezidentiale, fiind foarte greu ca un independent sa dea peste cap toate calculele sau sondajele.

- Surpriza de la alegerile din acest an ar putea fi apariția Laurei Codruța Kovesi in cursa pentru prezidențiale. Sociologul Alfred Bulai spune ca aceasta ar putea fi, in final, chiar reprezentanta polului de dreapta și i-ar invinge fara problema ori pe Ciolacu, ori pe Geoana. Bulai afirma faptul ca tabara…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, se afla pe primul loc in intentiile de vot pentru alegerile prezidentiale, fiind urmat de liderul PSD Marcel Ciolacu, iar podiumul este completat de George Simion de la AUR, conform unui sondaj INSCOP, citat de Digi24.In ceea ce privește intenția de…

- Pe acesta lista sunt nume precum Vasile Dincu, Adina Valean sau Maria Grapini. FEMEILE CARE AR PUTEA SA DESCHIDA LISTA PSD ȘI PNLCristina Chiriac - președinta Confederației Naționale pentru Antreprenoriat FemininRamona Chiriac - șefa Reprezentanței Comisiei Europene in RomaniaSursa: surse politiceCANDIDAȚII…

- Președintele Consiliului Național al PSD, senatorul Vasile Dincu, a declarat la Digi24 ca tema candidatului comun la președinție a fost eliminata din discuții la ultimele intalniri din coaliție, deoarece ar crea animozitați in interiorul PSD și PNL. Cu toate acestea, el crede ca PSD si PNL vor avea…

- Este o diferența destul de mare intre popularitatea, increderea și intenția de vot sau favorabilitatea lui Marcel Ciolacu și cea a președintelui PNL, Nicolae Ciuca, in cursa pentru alegerile prezidențiale, transmite președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu. Ciolacu este cel pe care il…