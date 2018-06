Stiri pe aceeasi tema

- Belgia a facut instructie cu Panama (3-0) si Tunisia (5-2), se va lupta cu Anglia pentru primul loc in Grupa G de la Cupa Mondiala din Rusia, dar nu toate vestile sunt bune pentru selectionerul spaniol Roberto Martinez. Trei dintre vedetele lotului, Romelu Lukaku (25 de ani), Eden Hazard...

- Reprezentativele Belgiei și Angliei au debutat cu dreptul la turneul final al Campionatului Mondial din Rusia. Cele doua echipe europene s-au impus cu 3-0 respectiv 2-1 in duelurile pe care le-au susținut cu reprezentativele din Panama și Tunisia. Dupa o prima repriza in care goalkeeperul lui Dinamo,…

- Ziua a cincea de la Campionatul Mondial le aduce in scena pe reprezentativele Belgiei și Angliei. Ambele formații intalnesc adversare facile și spera sa inceapa cu dreptul turneul final din Rusia. In primul meci al zilei de luni se vor infrunta Suedia și Coreea de Sud, de la ora 15:00.

- Reprezentativele Belgiei si Angliei vor intra luni, in competitie, in cea de-a cincea zi de la Cupa Mondiala din Rusia.In grupa E, Suedia si Coreea de Sud vor juca de la ora 15.00, la Niznii Novgorod. Belgia si Panama vor evolua de la ora 18.00, in grupa F, meciul fiind programat la…

- Talentata echipa a Belgiei si tanara selectionata a Angliei vor debuta luni la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie). Programul meciurilor de luni 18 iunie: 15,00 (ora Romaniei) Suedia - Coreea de Sud, la Nijnii Novgorod (stadionul Nijnii Novgorod, TVR 1, TVR HD),…

- Prințul William, in cantonamentul Angliei, inainte de Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018. Printul William a vizitat joi nationala de fotbal a Angliei, aflata in cantonament la Leeds, inaintea plecarii spre Rusia, la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal (14 iunie – 15 iulie). Ducele de Cambridge…

- Obiectivul tunisienilor la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018. Tunisia are ca obiectiv sa treaca de faza grupelor la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie – 15 iulie), a declarat fundasul Yohan Benalouane, component al echipei engleze Leicester City. ”Principalul nostru obiectiv este sa…

- Campionatul Mondial de fotbal este in exclusivitate la TVR, din 14 iunie! Iar Știrile TVR continua sa va prezinte cele 32 de echipe și cele 11 orașe-gazda. Selecționata din Panama s-a calificat in premiera la un campionat mondial.