Un pasager a incercat sa deschida ușa in timpul zborului și a atacat un insoțitor. Au fost momente de groaza intr-un avion din Statele Unite, in plin zbor. Un pasager a incercat sa injunghie un insotitor de bord si sa deschida o ușa, in timpul unei curse United Airlines de la Los Angeles la Boston, […] The post VIDEO. Clipe de coșmar intr-un avion: un pasager a vrut sa deschida ușa de urgența și a atacat un insoțitor de zbor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .