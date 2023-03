Stiri pe aceeasi tema

- Trenul de calatori Arad-București, care se afla in spatele trenului de marfa care a deraiat luni dimineața in apropierea stației Roșiori Nord, a franat de urgența, iar mai mulți pasageri s-au ranit, a informat CFR Calatori. „Din primele informații, trei pasageri din trenul IR 1822, Arad – București…

- Doua vagoane ale unui tren privat de marfa au deraiat, iar altul s-a rasturnat, luni dimineața, la intrarea in stația de cale ferata Roșiori Nord.Compania CFR SA informeaza ca luni dimineața, in jurul orei 4.00, la intrare in stația Roșiori Nord, doua vagoane din compunerea unui tren privat de marfa…

- Cinci persoane, printre care o fetita in varsta de patru ani, au fost ranite si transportate la spital, duminica, in urma unui accident rutier produs pe un drum judetean intre localitatile Schitu si Brebeni, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt,…

- Doua persoane au murit dupa ce o aeronava de mici dimensiuni s-a prabușit in nordul Rusiei, a anunțat luni Ministerul pentru Situatii de Urgența, anunța Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Motorul unui tren de calatori, care circula pe ruta Timisoara-Resita, s-a aprins joi in zona localitatii Ghertenis, din comuna Berzovia, focul fiind stins de catre conductorul trenului, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin, potrivit Agerpres.In garnitura se aflau aproximativ…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit dupa ce un autoturism a fost lovit de un tren, pe raza localitații Livada, comuna Iclod, informeaza ISU Cluj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…