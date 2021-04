Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat joi ca fondurile pentru relansarea Institutului "Cantacuzino" au drept sursa cele doua procente din PIB alocate anual Apararii. "Din cele doua procente alocate anual Apararii conform acordului politic national (...) am gasit fonduri pentru relansarea activitatii Institutului, am gasit fonduri pentru cercetare si in contextul actual, pentru implicarea specialistilor de aici in lupta impotriva pandemiei care ne-a afectat atat de mult vietile", a aratat ministrul, la evenimentul de celebrare a 100 de ani de la infiintarea institutiei medico-militare.…