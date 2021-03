Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a transmis, miercuri, ca va exista o sesizare la DNA in baza concluziilor formulate de catre Corpul de control in legatura cu incendiul de la Institutul ‘Matei Bals’. Acesta a mai transmis ca nu a primit inca rapoartele de la ministrul Sanatații, potrivit Agerpres. „Am aici o nota…

- Inca un deces dupa tragedia de la Matei Balș. Un barbat de 91 de ani a murit. Omul era internat la Spitalul Militar. Un barbat de 91 de ani este a 20-a victima a tragediei de la Institutul Național „Matei Balș”, decesul sau fiind confirmat, joi, de Ministerul Sanatații. Citește și: Florin…

- Patru dintre pacienții transferați in urma incendiului produs la Institutul matei Balș sunt in continuare in stare grava, iar 23 sunt in stare stabila, a anunțat miercuri Ministerul Sanatații. Ministerul Sanatații a anunțat miercuri care este starea de sanatate a pacienților afectați de incendiul…

- Numarul morților in urma incendiul de la ”Matei Balș” a ajuns la 17, dar acesta ar putea crește, pentru ca patru pacienți transferați la alte spitale din Capitala dupa incendiul de la Institutul Național „Matei Balș” sunt inca internați, marți, la Terapie Intensiva. Alți doi pacienți sunt la același…

- Șase dintre pacienții transferați dupa incendiul de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București sunt inca la Terapie Intensiva, a anunțat duminica dimineața Ministerul Sanatații. Potrivit Centrul Operativ pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerul Sanatații,…

- Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta din Ministerul Sanatatii a centralizat informaatiile referitoare la starea de sanatate a pacientilor afectati de incendiul care a avut loc la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti si care au fost transferati in alte unitati sanitare.

- Deputatul PNL, Florin Roman, arata ca situația in spitalele din Romania este una dezastruoasa, prea puține avand autorizație de securitate la incendiu. Roman susține ca dupa fiecare tragedie se produce un scandal, dar apoi ”toți se spala pe maini”. Citește și: SURSE - USR se pregatește pentru…

- Incendiul de la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala a lasat in urma lui multe controverse, cu atat mai mult cu cat cladirea in care a izbucnit incendiul era reabilitata și modernizata. Ce spune fostul manager al unitații medicale despre locul tragediei, unde cinci persoane și-au…