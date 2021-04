Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca in perioada urmatoare ar putea fi deschise evenimente-pilot, mentionand ca exista propuneri la Ministerul Culturii pentru Teatrul National si Opera Romana. "Toate propunerile se vor discuta in Comitetul interministerial. Cred ca pentru perioada urmatoare putem sa vorbim doar de teste-pilot, de evenimente-pilot, de situatii-pilot, nu putem sa vorbim in perioada imediat urmatoare de a redeschide un sector sau altul in totalitate. Dar sunt deschis tuturor propunerilor, vreau sa le vad, ele vor fi pe masa Comitetului interministerial si vom lua o decizie impreuna…