- Premierul Florin Citu a precizat, miercuri, ca nu se ia in calcul o carantinare generalizata in Romania, mentionand ca se merge in directia relaxarii economiei, cu conditia ca toti sa se vaccineze. ‘Nu luam in calcul o carantinare. M-am opus din primul moment: am spus ca nu va exista un lockdown in…

