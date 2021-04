Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat miercuri, prin ordonanta de urgenta, prelungirea mandatului conducerii Institutului Cultural Roman (ICR), a anuntat premierul Florin Citu. „In sedinta de Guvern de astazi au fost mai multe proiecte de acte normative, cel mai important este o ordonanta de urgenta care prelungeste…

- Premierul Florin Citu a transmis presedintelui Klaus Iohannis propunerea ca Ioana Mihaila sa fie numita ministru al Sanatatii. "Astazi am primit de la colegii din USR PLUS nominalizarea pentru Ministerul Sanatatii, imediat am trimis-o catre presedintele Romaniei, in persoana doamnei Ioana Mihaila. Cred…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi, printr-o ordonanta de urgenta, planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia, un plan aprobat de Comisia Europeana, a anuntat prim-ministrul Florin Citu. "Era nevoie de o ordonanta de urgenta pentru planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia.…

- Premierul Florin Citu anunta ca in sedinta de Guvern de joi vor fi aprobate sapte acte normative “care nu suporta amanare”, intre care o hotarare privind alocatiile de hrana pentru pacientii din spitale, o ordonanta care clarifica situatia personalului care lucreaza in centre de vaccinare,…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca Guvernul va aproba o Ordonanta de Urgenta privind numarul de membri in Consiliile de administratie si un proiect de lege referitor la cotizarea automata pentru sindicate.

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca Guvernul va aproba o Ordonanta de Urgenta privind numarul de membri in Consiliile de administratie si un proiect de lege referitor la cotizarea automata pentru sindicate. "Unele vor fi proiecte de lege, altele vor fi ordonante de urgenta. Cea…

- Florin Citu, premierul Romaniei a anuntat, vineri seara, dupa sedinta de Guvern, ca a fost adoptat bugetul pentru anul 2021 și ca urmeaza sa ajunga in Parlament pentru dezbatere. In ședința de Guvern de azi am aprobat legea Bugetului de Stat pe anul 2021. Am aprobat Legea Plafoanelor, Legea Bugetului…

- Guvernul a adoptat miercuri ordonanța de urgența privind unele masuri fiscal-bugetare, in care este prevazuta și inghețarea pensiilor in 2021 și amanarea majorarilor prevazute in lege din 2021 pana in 2023 și 2024, informeaza Digi24 . Legea aflata in vigoare prevedea ca de la 1 septembrie 2021 punctul…