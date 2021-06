Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, la Sibiu ca proiectul de construire a unui nou spital la Sibiu este inclus in PNRR si are tot sprijinul din partea sa pentru a fi finalizat, el adaugand ca s-ar putea ca acesta sa fie inaugurat primul, deoarece este cel mai avansat in comparatie cu celelalte…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca legea 5G prezinta cine pot fi participantii in cazul in care aceste licente vor fi vandute si a precizat ca Romania nu trebuie sa ia nicio masura impotriva unei companii. Florin Citu a fost intrebat sambata, la Sibiu, daca dupa promulgarea legii 5G se va…

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, la Sibiu, ca nu se va lua nicio masura cu privire la companii din China care ar dori sa participe la implementarea 5G in Romania, el adaugand ca legea in domeniu, care a fost promulgata vineri, prezinta conditiile in care vor putea fi vandute licentele pentru…

- Premierul Florin Citu a declarat sambata, la Sibiu, unde a avut mai multe intalniri cu oameni de afaceri si angajatori, ca investitorii din Romania trebuie sa fie pregatiti in perioada urmatoare pentru a se putea folosi in economie fondurile din PNRR, de 29,2 miliarde euro, cei 46 miliarde de euro fonduri…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca trebuie vazuta campania de vaccinare prin filtrul mai multor indicatori legati de pandemie, precizand ca in Romania e un numar din ce in ce mai mic de persoane testate pozitiv, scade si numarul pacientilor internati la ATI, iar aceste lucru arata ca aceasta campanie…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, la Universitatea Politehnica din Timisoara (UPT), ca Romania are nevoie de ingineri bine pregatiti, institutia academica avand "tot sprijinul" sa faca ce este necesar pentru a furniza astfel de absolventi, anunța Agerpres. Premierul s-a intalnit la UPT…

- Construirea de autostrazi in Romania va fi finanțata cu 27% din fondurile PNRR, pe langa alocarile pentru Sanatate, Educație și Energie. Printre condițiile puse de Comisia Europeana este cea ca PNRR sa fie prezentat in Parlament, potrivit unor surse Digi24. Premierul Florin Cițu a incercat sa convinga…

- În urmatoarele luni, Banca Europeana de Investiții se așteapta sa finalizeze sprijinul pentru construcția a trei spitale în România, respectiv un spital de urgența la Iași și doua spitale regionale la Craiova și Cluj.„Planul este de a finanța o parte mare din ele, poate…