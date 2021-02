Stiri pe aceeasi tema

- „Bugetul este construit exact pe acelasi principiu de anul trecut. Investitiile sunt pe primul loc, investitii mai mari ca anul trecut, cand a fost record. Bugetul este in avizare si asteptam avizele. Dupa aceea va fi aprobat in sedinta de Guvern. In ceea ce priveste Ministerul Sanatatii, la creditul…

- Premierul Florin Citu a declarat ca bugetul este in curs de avizare si dupa ce va primi toate avizele necesare va fi aprobat in sedinta de Guvern. El a mai spus ca la Ministerul Sanatatii nu s-a schimbat nimic in ceea ce priveste creditul bugetar, insa la creditul de angajament este o schimbare care…

- Guvernul va avea vineri sedinta in sistem online, incepand cu ora 14.00. Premierul Florin Citu a anuntat ca vor fi adoptate mai multe acte normative privind vaccinarea. „Vorbim de ordonanta de urgenta a Guvernului privind unele masuri de recrutare sau plata personalului implicat in procesul de vaccinare,…

- Premierul Florin Cîtu a declarat luni ca Executivul ramâne adeptul unei consolidari fiscale. Astfel, bugetul pe 2021 cu care se va prezenta în Guvern, va fi construit pe un deficit bugetar în jur de 7% din PIB. "Ceea ce arata, pe de o parte, angajamentul nostru ferm…

- Premierul Florin Cițu declarat luni, dupa ședința de Guvern, ca va fi construit un buget pe 2021 cu un deficit in jur de 7% din PIB, un deficit care nu pune frana economiei, informeaza ziare.com. “Trebuie sa clarificam pentru bugetul de anul viitor ce masuri raman și cum se vor prelungi. Pentru bugetul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis , susține ca vaccinul anti-Covid-19 este sigur. El a anunțat ca Romania va beneficia de un milion de doze la inceputul anului 2021. „In cadrul ședinței CSAT a fost aprobata strategia de aprobare de vaccinare impotriva noului COVID-19. Campania va dura cel puțin…