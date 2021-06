Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul pregatește cadrul legal astfel incat imobilele și terenurile degradate ale unor instituții vor putea fi administrate de autoritațile locale, la cerere. „Vrem, printr-o ordonanta de urgenta, sa facem cadrul legal ca, la cerere, acele unitati administrativ-teritoriale care doresc sa ia in administrare…

- In vreme ce premierul Florin Cițu susține, de cate ori are ocazia, ca taxele nu se modifica și ofera drept orizont de timp 2024 pana cand nimic nu se va schimba, președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, susține contrariul. Liderul PSD spune ca are informații conform carora urmeaza majorarea…

- Maramureșenii care au drumuri spre Oradea și nu numai știu ca in Satu Mare traficul iți incearca nervii la maxim. Finalizarea centurii ocolitoare a orașului Satu Mare ar rezolva problema traficului extrem de aglomerat care exista in acest moment la ieșirea din municipiu. Lucrarile ar urma sa fie finalizate…

- Cluj-Napoca intenționeaza sa organizeze primul concert cu public, in interior. Autoritațile locale au discutat deja cu premierul Romaniei despre un spectacol de opera. Evenimentul ar putea avea loc chiar in aceasta luna. Singura condiție pentru spectatori este sa prezinte dovada ca sunt vaccinați,…

- "Voi continua colaborarea cu autoritatile locale" Campania de vaccinare împotriva COVID-19 va fi accelerata, atât în mediul urban, cât si în mediul rural, pentru a oferi cât mai multor oameni sansa la imunizare împotriva virusului si revenirea treptata…

- Autoritațile locale vor avea tot sprijinul guvernului pentru vaccinare Foto: Arhiva/ Maria Mandița RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Autoritațile locale vor avea tot sprijinul guvernului pentru susținerea campaniei de vaccinare, indiferent daca este vorba de deschiderea de centre drive-thru…

- Campania de vaccinare anti-covid a avut parte de reacții dure in spațiul public, in urma controverselor legate de anumite vaccinuri. Autoritațile au decis sa apeleze și la instituții care mai au un anume grad de credibilitate in fața romanilor. Biserica Ortodoxa este una dintre aceste instituții, numai…

- Raed Arafat a semnat un ordin pentru prelungirea cu trei zile a carantinei in Timisoara si localitatile limitrofe, dupa ce Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis nu a mai prelungit sambata carantina. "Ca urmare a situației existente in perimetrul format din raza administrativ-teritoriala…