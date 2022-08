Stiri pe aceeasi tema

- Nimic bun nu va rezulta din decizia președintei Camerei Reprezenților de a vizita Taiwanul in ciuda protestelor Chinei, scrie jurnalistul Thomas Friedman, intr-o opinie publicata in New York Times. Din contra, el considera ca gestul, unul pur simbolic, risca sa provoace mai multe probleme de securitate,…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, "are dreptul de a vizita Taiwanul", a indicat luni Casa Alba, avertizand ca Beijingul, iritat, "pare sa se pozitioneze" pentru manevre militare in jurul insulei pe care o revendica, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, l-a avertizat joi pe omologul sau american, Joe Biden, in cadrul celei de-a cincea convorbiri telefonice pe care au avut-o, "sa nu se joace cu focul" in privinta Taiwanului, relateaza media chineze, in contextul avertismentelor Beijingului privind o posibila vizita…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau chinez Xi Jinping au discutat joi la telefon timp de peste doua ore despre tensiunile crescande intre cele doua tari in special privind Taiwanul si diferendele lor comerciale, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Generalul Mark Milley se afla in vizita in Indo-Pacific pentru a incerca sa consolideze relațiile SUA in regiune, in timp ce China incearca sa-și extinda influența in zona. Taiwanul va fi un punct cheie, iar Washingtonul crede ca Beijingul va face o mișcare pentru a cuceri insula, scrie Mediafax.…

- Reacție furioasa de la Beijing fața de o posibila vizita in Taiwan, luna viitoare, a șefei Camerei Reprezentanților din SUA. Guvernul Chinei a avertizat marți ca va lua „masuri de forța” daca președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, va vizita Taiwanul, dupa ce Financial Times a a…

- China va lua ”masuri ferme si puternice” in cazul in care presedinta Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, va continua planurile de a vizita Taiwanul, a anuntat, marti, Ministerul chinez de Externe, relateaza The Associated Press.

- China i-a cerut luni presedintelui Joe Biden sa nu-i „subestimeze” „determinarea ferma” de a-si „apara suveranitatea”, dupa ce presedintele american a declarat, in cursul vizitei sale in Japonia, ca SUA vor apara militar Taiwanul in cazul unui asalt al armatei chineze, informeaza AFP.