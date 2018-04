Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a relatat dialogul pe care l-a avut cu antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, in ziua derby-ului de duminica trecuta, incheiat 1-1. "L-am sunat pe Dan Petrescu chiar in ziua meciului și i-am spus ca n-am nicio treaba cu el. El spune mereu «Asta e Romania», dar eu…

- Lazio știe una și buna: joaca impotriva Stelei. Ii da in judecata Talpan pe italieni pentru ca au scris ”Steaua” pe bilet? Lazio a scos la vanzare biletele pentru returul de joi, 22 februarie, de pe stadionul „Olimpico”. Pe acestea scrie clar: Lazio – Steaua. Romanii care doresc sa mearga la retur pot…

- Claudiu Vaișcovici, fostul jucator al lui Dinamo, a lansat o controversa dupa Dinamo - FCSB 2-2, spunand ca la primul gol marcat de steliști, Dennis Man l-a faultat pe Vlad Oltean. Vaișcovici susține ca arbitrul Marius Avram nu a dictat fault in atacat pentru ca in zilele premergatoare meciului, Mihai…

- Dinamo și FCSB au terminat la egalitate, 2-2, in Derby de Romania, dupa ce echipa alb-roșie a avut 2-0 pana in minutul 84. La finalul patidei, Ilie Dumitrescu, fost jucator la Steaua, l-a remarcat pe mijlocașul lui Dinamo, Dan Nistor, care a pasat decisiv la golul de 1-0 și a fost la originea reușitei de…

- Dinamo București și FCSB au terminat la egalitate, scor 2-2, partida din etapa a 25-a a Campionatului de fotbal din Romania."Cainii roșii" au condus cu 2-0 pana in minutul 84, insa au ratat dramatic victoria.

- Duelul de maine seara, de pe Arena Naționala, dintre Dinamo și FCSB, a intrat in cel de-al 70-lea an de existenta, timp in care rivalitatea dintre cele doua a devenit cea mai mare din istoria fotbalului nostru. Duminica. 18 februarie. 20:45! Dinamo si FCSB vor fi pentru a 172-a oara fata in fata in…

