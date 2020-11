VIDEO Cel mai mare aisberg din lume se îndreaptă către Georgia de Sud Cel mai mare aisberg din lume, numit A68, cu o lungime de 160 de kilometri, desprins din Antarctica, s-ar putea opri în zona Georgiei de Sud (Atlanticul de sud). Ghetarul reprezinta o amenintare grava pentru pinguinii si focile care traiesc în zona, potrivit Mediafax. Au trecut trei ani de când cel mai mare aisberg din lume, cunoscut sub numele de A68, s-a desprins de Antarctica. Acum, se îndrepta catre teritoriul britanic din Georgia de Sud. Ghetarul ar putea &"ancora&" în zona Georgiei de Sud, iar acest lucru reprezinta o amenintare grava pentru pinguinii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare aisberg din lume, numit A68, cu o lungime de 160 de kilometri, desprins din Antarctica, s-ar putea opri in zona Georgiei de Sud. Ghetarul reprezinta o amenintare grava pentru pinguinii si focile care traiesc in zona, anunța MEDIAFAX.Au trecut trei ani de cand cel mai mare aisberg…

- Aisbergul are dimensiunile unei insule, iar specialistii spun ca exista riscul sa atinga țarmul Georgiei de Sud. Asta inseamna ca fauna din zona va fi in pericol, scrie sursa citata. Traiectoria aisbergului reprezinta o amenințare grava pentru pinguini și foci. Si asta deoarece traseele pe…

- Cel mai mare aisberg din lume, cunoscut sub numele de A68a, coboara spre insula Georgia de Sud. Acesta este teritoriu britanic aflat in Atlanticul de Sud. Gigantul din gheața desprins in Antarctica are o dimensiune similara cu insula și exista riscul sa „atinga” țarmul Georgiei de Sud. Acesta este un…

- Suedia a anuntat marti ca maxim opt persoane vor avea voie sa ia masa impreuna in restaurante si cafenele, pentru a opri cresterea brusca a numarului de contaminari cu noul tip de coronavirus, informeaza dpa."Vedem ca situatia se indreapta in directia gresita - situatia este foarte grava",…

- Irlanda,Elveția,Portugalia și Polonia pe lista actualizata privind COVID-19 Schema unui coronavirus. Foto: Arhiva. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a introdus ieri 10 țari în zona galbena pentru care se instituie masura carantinei…

- Corpul ceresc, cunoscut sub numele de 2020 QL2, are un diametru de 120 de metri, potrivit NASA. Experții susține ca acesta se deplaseaza cu o viteza de aproape 40.000 de kilometri/h și se afla la o distanța de șase milioane de kilometri de Pamant. Citește și: NASA a anuntat ca un asteroid…

- In acest moment, Mihai Rotaru se afla internat de aproape doua saptamani la terapie intensiva si este ventilat mecanic, potrivit sursei citate. La revenirea din Georgia, dupa eliminarea rusinoasa din Europa League a Universitatii Craiova, Mihai Rotaru, Marcel Popescu, Sorin Cartu, Ovidiu Costesin…

- LOKOMOTIV TBILISI - CRAIOVA // Oltenii trecuți printr-un coșmar gruzin, precum Ovidiu Stanga, trimit avertismente la Tbilisi pentru elevii lui Bergodi. Lokomotiv Tbilisi (Georgia) - Craiova e azi de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1 Juveții au ieșit ieri in oraș sa ia pulsul…