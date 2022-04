Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a anulat deja principala aparare a Cameliei Bogdan in procesul in care judecatoarea contesta decizia CSM de a o exclude, pentru a doua oara, din magistratura, anunța Grupul de Investigații Politice. Potrivit grupul.ro, Camelia Bogdan susține, prin avocații…

- Grupul de Investigații Politice, condus de Mugur Ciuvica, face inventarul declarațiilor date de Traian Basescu in fața instanțelor, pana la verdictul de colaborat al fostei Securitați, din 23 martie 2022. Toate declarațiile date de fostul șef al statului au fost false, susține GIP. Postarea facuta de…

- Președintele Grupului de Investigații Politice (GIP), Mugur Ciuvica, a avut, miercuri seara, in emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3, realizata de Mihai Gadea, un schimb de replici acide cu președintele Comisiei de aparare și ordine publica din Camera Deputaților, Pavel Popescu. Mugur Ciuvica i-a…

- Președintele Grupului de Investigații Politice (GIP), Mugur Ciuvica, a atras atenția, miercuri seara, in emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3, realizata de Mihai Gadea, asupra incapacitații SRI de a asigura securitatea cibernetica a Ucrainei, așa cum s-a decis la nivel NATO, inca din 2014. Asta,…

- O persoana care nu are reprezentarea sumelor, care a susținut in 2 declarații diferite de avere ca are in conturi 200.000 Euro deși avea doar 20.000 Euro, a fost timp de mai bine de 12 ani judecator, hotarand destinele a sute de oameni, arata Grupul de Investigații Politice (GIP). In martie 2020, GIP…

- Traian Basescu a fost beneficiarul real al infracțiunilor din dosarul Elenei Udrea și al Ioanei Basescu, este concluzia Curții de Apel in dosarul campaniei electorale din 2009, conform Grupului de Investigații Politice. GIP a publicat motivarea sentinței pronunțate de Curtea de Apel, in care se arata…

- Hackerii care vor sa se angajeze in SRI trebuie sa treaca prima data de proba unei “vanatori de comori”, la finalul careia gasesc un numar de telefon la care raspund ofițerii. Generalul Anton Rog, seful Centrului National Cyberint, a declarat, la un podcast difuzat pe canalul de youtube al SRI, ca Serviciul…

- Fostul procuror DNA Emilian Eva, condamnat pentru luare de mita, iși vrea inapoi bunurile care i-au fost confiscate la percheziții, anunța Grupul de Investigații Politice pe pagina sa de Facebook. “Pe 13 ianuarie 2022, Tribunalul Iași urmeaza sa judece apelul lui Emilian Eva impotriva sentinței prin…