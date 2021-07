Stiri pe aceeasi tema

- Ryusuke Hamaguchi si Takamasa Oe, scenaristii peliculei japoneze ''Drive My Car'', au primit sambata seara, in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, premiul pentru scenariu, potrivit site-ului oficial al evenimentului. ''Drive My Car'',…

- Ceremonia de inchidere a celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes are loc, sambata seara, la Palais des Festivals. Trofeul Palme d’Or, cea mai importanta distinctie a festivalului, va fi acordat anul acesta de un juriu condus de cineastul american Spike Lee, arata News.ro. Editia…

- ''Unclenching the Fists'', in regia cineastei ruse Kira Kovalenko, a fost recompensat vineri seara cu premiul principal in sectiunea Un Certain Regard din cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, iar lungmetrajul "La Civil", o coproductie romano-belgiano-mexicana…

- Cineastul Wes Anderson reuneste o distributie plina de vedete in cea mai recenta pelicula a sa, ''The French Dispatch'', o oda inchinata jurnalismului sub forma unei serii de viniete a caror actiune este plasata in orasul fictional francez Ennui-sur-Blase, prezentata in premiera luni in cadrul Festivalului…

- ''Drive My Car'', in regia japonezului Ryusuke Hamaguchi, o poveste despre suferinta si regrete care se desfasoara in formatul unui road movie, a avut premiera duminica in cadrul Festivalului de Film de la Cannes, unde este selectat in competitia oficiala, informeaza Reuters. Pelicula…

- Cea de-a 74-a editie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc intre 6 si 17 iulie. Anul acesta presedintele juriului este regizorul american Spike Lee, iar din componenta lui fac parteactorii Maggie Gyllenhaal, Melanie Laurent, Song Kang-ho si Tahar Rahim, regizorii Mati Diop, Jessica Hausner…

- Regizoarea franco-senegaleza Mati Diop, actorul din "Parasite", Song Kang-Ho si cantareata Mylene Farmer se numara printre membrii juriului international al Festivalului de Film de la Cannes 2021, prezidat de regizorul american Spike Lee, potrivit organizatorilor, informeaza AFP. Actorii Tahar Rahim…