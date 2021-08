Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, la Chișinau a avut loc premiera filmului documentar „Operațiunea Iași-Chișinau. Istoria Moldovei”, realizat sub egida Președintelui Republicii Moldova, informeaza Noi.md. La eveniment au fost prezenți veterani de razboi, rudele eroilor care au eliberat Moldova, deputați, jurnaliști, istorici,…

- Trailerul filmului "Spider-Man: No Way Home", al treilea opus din noua serie a francizei "Omul Paianjen" in care rolul principal este interpretat de Tom Holland, a fost prezentat luni la CinemaCon 2021, unul dintre cele mai importante targuri cinematografice din lume, desfasurat saptamana aceasta in…

- Gazda evenimentului "Impreuna facem valurildquo; este celebra Elisabeta Lipa, presedintele Federatiei Romane de Canotaj.La Constanta are loc, astazi, in premiera nationala, evenimentul de lansare a unei noi discipline in canotaj, Coastal Rowing canotaj de coasta , ce va fi inclusa in programul Jocurilor…

- Jennifer Hudson a fost regina covorului rosu la premiera mondiala a filmului "Respect", inspirat din viata legendarei cantarete de muzica soul Aretha Franklin, relateaza EFE. Jennifer Hudson, castigatoarea Oscarului pentru cea mai buna actrita in rol secundar in filmul "Dreamgirls" (2006), a stralucit…

- Vedeta a plecat de la ”Vorbește lumea”, acolo unde o inlocuise pe Adela Popescu, aflata in concediu de maternitate, dupa doar cateva luni, fara a oferi prea mute explicații. Motivul pentru care Lora a plecat de la Pro TV Lora este una dintre cele mai apreciate artiste de muzica ușoara din Romania. Pe…

- Intrecerea de la Constanta a fost prima competitii de vehicule electrice pentru copii eKarting din sezonul estival 2021. 36 de copii cu varste cuprinse intre 5 si 12 ani au participat, timp de doua zile, la Constanta, la primul circuit stradal de karting electric pentru copii din lume, cu zero emisii…