VIDEO Calatorii dintr-un tramvai al CTP Iasi, la un pas de a se lua la bataie! Nervi si imbranceli din cauza nerespectarii regulilor impuse de noul coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Conform reglementarilor actuale, impuse de Comitetul Local de Situatii de Urgenta, Politia Locala Iasi, efectueaza frecvent controale in mijloacele de transport pubilc, pentru a verifica respectarea regulilor impuse de Ordonantele Militare emise pana la aceasta data. Reamintim obligativitatea cetatenilor…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența a luat masuri drastice in comuna Branești. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 494 Aici, dezinfectarea instituțiilor publice, inclusiv a lacașelor de cult, se face zilnic, iar localnicii aflați in izolare la domiciliu sunt atent monitorizați…

- Noi masuri pentru prevenirea raspandirii infecției cu noul coronavirus in Municipiul Iași Primarul Mihai Chirica a convocat astazi, 24 martie, la Palatul Roznovanu, o noua ședința a Comitetului Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Iași destinata luarii unor masuri suplimentare de prevenire…

- Numarul persoanelor care au contactat noul coronavirus in Romania crește zilnic. Astfel, Departamentul pentru Situatii de Urgenta a raportat ca pana miercuri, 18 martie, pe teritoriul țarii noastre au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cele 246 de persoane…

- Piața Mare Agroalimentara din Blaj este inchisa incepand de miercuri, 18 martie, pana in data de 16 aprilie, inclusiv, in urma noilor masuri anunțate de autoritațile centrale și a starii de urgența instituita in Romania. Comitetul Local pentru Situații de Urgența (CLSU) Blaj a ratificat miercuri hotararea…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența 1 Decembrie s-a reunit marți, 10 martie, și a dispus o serie de masuri in vederea prevenirii și a gestionarii infecțiilor cu Coronavirus pe teritoriul comunei. Ca și in cazul tuturor localitaților ilfovene, se pune acent pe informarea populației privind masurile…

- Restricții decise la nivelul municipiului Brașov, din cauza pericolului infectarii cu coronavirus Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Brasov (C.L.S.U), intrunit in sedinta extraordinara in data de 11 martie 2020, in vederea luarii masurilor pentru gestionarea posibilelor…

- In cadrul unei conferinte de presa la sediul MAI, el a anuntat, de asemenea, ca a avut loc o videoconferinta la care au participat toate comitetele judetene pentru situatii de urgenta."In urma discutiilor, am decis si am votat cu unanimitate de voturi cateva articole importante care fac parte din aceasta…