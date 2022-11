Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 26 – 30 octombrie 2022, la București Otopeni, s-au desfașurat doua competiții la patinaj artistic. La ambele concursuri, sportiva CSU Brașov, Julia Sauter, antrenata de Marius Cristian Negrea, a obținut rezultate de excepție. Astfel, la concursul internațional CRYSTAL SKATE, sportiva CSU…

- In jurul orei 18.00, cei de la ISU au fost anuntati de izbucnirea unui incendiu la o camera al unui camin de cazare pentru elevi al liceului din localitatea Prejmer, situata la al doilea etaj. La fata locului s-au deplasat 3 autospeciale de stingere (dintre care una apartinand Serviciului Voluntar pentru…

- Academia Romana solicita Ministerului Educatiei trei ore de Istorie pe saptamana in scoli . Academia Romana atrage atentia ca fara revenirea disciplinei Istorie la statutul pe care l-a avut cel putin in primii ani dupa 1989 „este compromisa pastrarea identitatii natiunii romane”. Institutia solicita,…

- S-a facut primul pas pentru realizarea drumului de legatura dintre Centura Brașovului – Aeroportul Ghimbav și DN1 in zona Codlea. Ministerul transporturilor a aprobat astazi fondurile necesare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru acesta investiție. Astfel, intram in linie dreapta pentru…

- Fostul comisar-sef si actual purtator de cuvant al Federatiei Sindicatelor Democratice din Politia Romana, Christian Ciocan, a transmis un comunicat referitor la activitatea de rebranduire a Politiei Romane, subliniind ca exista o confuzie in prezent intre Politia Locala si Politia Nationala. El a propus…

- In cursul zilei de 22 august a.c., polițiștii Secției de Poliție Rurala Porumbacu de Jos au desfașurat o acțiune punctuala pe linia prevenirii și combaterii ilegalitaților din domeniul silvic. Cu aceasta ocazie, in jurul orei 17,00, pe DN 7C, in localitatea Cațișoara, polițiștii au oprit pentru control…

- In etapa a 3-a a Ligii 2 la fotbal, FC Brașov a terminat la egalitate, in aceasta dimineața, scor 0-0, meciul susținut in compania formației Poli Timișoara . Citiți mai jos ce a declarat antrenorul stegarilor, Dan Alexa, pentru pagina oficiala de facebook a FC Brașov: “Un meci cu doua reprize diametral…

- Politistii sibieni au dat zeci de amenzi soferilor care au stationat neregulamentar pe Transfagarașan . Echipaje de Politie au fost prezente si duminica, pe DN 7C, Transfagarașan, pentru fluidizarea traficului in zona. Polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au aplicat 34 de sancțiuni contravenționale…