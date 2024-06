PSD si PNL vor avea fiecare propriul candidat in alegerile prezidentiale din acest an. Deciziile au fost intarite astazi in reuniuni ale liderilor celor doua partide, care analizeaza la sfarsitul acestei saptamani rezultatele scrutinurilor de duminica trecuta. De ambele parti a fost exprimata dorinta ca guvernarea sa continue in actuala coalitie si convingerea ca aceasta colaborare poate functiona si in conditiile in care partenerii politici se vor confrunta in cursa pentru desemnarea viitorului sef al statului. In acelasi timp, presedintii celor doua partide nu au exclus nici o colaborare cu…