VIDEO. Bolovan uriaș căzut din cer. Cum arată casa distrusă Un incident ciudat a fost raportat prin 112 de o familie din Hunedoara: o piatra a cazut prin acoperișul unei case, a gaurit tavanul și a distrus mobilierul. Pompierii au dus bolovanul cazut din cer la Insemex Petroșani pentru „o analiza amanunțita”. „S-au deplasat de urgența la locul indicat o autospeciala de lucru cu apa […] The post VIDEO. Bolovan uriaș cazut din cer. Cum arata casa distrusa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii au fost raniti, sambata dimineața, in judetul Vaslui, dupa ce un camion s-a rasturnat si a lovit un stalp al rețelei electrice, care s-a rupt si a cazut peste ei. Unul dintre copii este in stare grava si va dus cu elicopterul SMURD la Iasi. Soferul camionului primeste si el ingrijiri medicale.…

- Un bazin cu 1.000 de litri de motorina s-a rasturnat dintr-o mașina chiar la iesirea dintr-o statie de carburanti din Tecuci. Combustibilul fusese cumparat de un barbat speriat de creșterea prețurilor la pompa. Pompierii au intervenit pentru a indeparta pericolul. Potrivit purtatorului de cuvant al…

- Pompierii din doua județe au fost solicitati sa intervina, sambata dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu cu degajari mari de fum care a cuprins o suprafata de aproximativ zece hectare de teren, pe care se afla si anvelope uzate si materiale plastice, in localitatea Bolintin Vale (Giurgiu). „In…

- Un accident de circulatie in care au fost implicate un microbuz scolar si un autoturism a avut loc, vineri dimineața, intre localitațile Nireș și Unguraș, din judetul Cluj. Doi copii si un adult au fost raniti si au ajuns la spital. Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit cu o autospeciala…

- Un barbat a fost ranit, duminica seara, dupa ce a cazut cu masina de pe DN 12C intr-o prapastie de aproximativ 40-50 de metri, in judetul Harghita. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, accidentul rutier a avut loc pe DN 12C, acolo fiind trimise doua echipaje din cadrul…

- Un preot si-a pierdut viata, in judetul Constanta, in urma unui incendiu produs, in noaptea de luni spre marti, in locuinta sa, pompierii afirmand ca focul ar fi fost provocat intentionat. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, pompierii au fost solicitati sa intervina, in noaptea…

- Trei copii au cazut intr-un lac inghetat, in localitatea Dumbravița, județul Brașov. Doi dintre acestia au reusit sa iasa la suprafața. Al treila copil a fost scos ulterior și s-a incercat resuscitarea sa. Dispeceratul de la 112 a fost sesizat sambata, la ora 14.30, ca trei copii de 14 ani, care se…

- Un caine a salvat viata unui excursionist care a cazut intr-o rapa din muntii din Croatia, intinzandu-se deasupra lui pentru a-l incalzi timp de 13 ore, pana la sosirea ajutoarelor, a informat, marti, presa croata, relateaza AFP. Grga Brkic s-a ranit weekendul trecut dupa ce a cazut 150 de metri impreuna…