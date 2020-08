Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, in sedinta de Guvern, ca din 1 septembrie va fi lansat apelul de proiecte dedicat Ministerului Economiei, iar din 15 septembrie firmele vor putea sa depuna aplicatiile de finantare, anunța news.ro.Premierul Ludovic Orban a spus la inceputul…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, in sedinta de Guvern, ca din 1 septembrie va fi lansat apelul de proiecte dedicat Ministerului Economiei, iar din 15 septembrie firmele vor putea sa depuna aplicatiile de finantare.

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a vorbit, miercuri, la Realitatea Plus, despre cei 80 de miliarde de euro obținuți de Romania de la Comisia Europeana, precizand ca pana acum țara noastra n-a atras mai multe fonduri europene pentru ca proiectele nu respectau regulile C.E.Conform ministrului…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, spune ca Romania va avea la dispoziție 17 miliarde de euro pentru infrastructura de transport, fata de 5,6 miliarde de euro in exercitiul 2014-2020.

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat, joi, la finalul sedintei de Guvern, ca pe data de 8 iulie, Comisia Europeana a aprobat finantarea proiectelor legate de racordul populatiei la reteaua de distributie a gazelor naturale, un proiect de 200 de milioane de euro, in prima faza.…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi ca a fost aprobat de catre Comisia Europeana racordul la reteaua de gaze naturale in localitatile in care nu exista distributii de gaze. "Incepand de ieri avem aprobarea oficiala a Comisiei Europene pentru racordul la reteaua de gaze naturale,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a felicitat Primaria municipiului Brasov, care este „harnica in accesarea de fonduri europene”, aratand ca, pe partea de mobilitate urbana, transport de calatori, achizitia de autovehicule, sunt deja in derulare proiecte in valoare de 300 milioane de lei.…

- Noul program Innotech Student ofera posibilitatea studentilor sa beneficieze de granturi in valoare de pana la 100.000 de euro pentru proiecte de antreprenoriat, a anuntat, ieri, intr-o conferinta de presa, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, potrivit Agerpres. „Sper ca, la sfarsitul acestui…