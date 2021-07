Stiri pe aceeasi tema

- Filmul de actiune „Black Widow”, productie Marvel cu Scarlett Johansson in rol principal, a obtinut incasari de 80 de milioane de dolari in primul weekend, depasind pragul celor mai mari incasari de la inceputul pandemiei, potrivit Variety. In premiera pentru Marvel Cinematic Universe, filmul…

- „Vaduva Neagra/ Black Widow”, thriller de actiune Marvel din seria „Avengers”, cu Scarlet Johansson in rol principal, va rula in cinematografele romanesti incepand cu 9 iulie, potrivit news.ro. Filmul o are in prim plan pe Natasha Romanoff, care este nevoita sa isi confrunte trecutul dupa…

- Filmul „A Quiet Place II” a revenit pe primul loc in box-office-ul din America de Nord. A obtinut incasari de 11,6 milioane de dolari in cel de-al treilea weekend al sau de proiectii in America de Nord. Pelicula a devenit primul lungmetraj care a trecut de pragul incasarilor de 100 de milioane de dolari…

- Filmul horror "A Quiet Place Part II", distribuit de Paramount Pictures, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american cu incasari de 48,3 milioane de dolari, potrivit cifrelor comunicate de compania Comscore, informeaza Xinhua. Acest film, o continuare a peliculei din 2018 "A Quiet Place",…

- „F9”, noul lungmetraj din franciza Fast & Furious, este un nou thriller in care joaca John Cena si Cardi B alaturi de Vin Diesel. „Unul dintre cele mai frumoase lucruri din aceasta saga este ca am calatorit in locuri minunate, motiv pentru care finalul trebuie impartit in doua filme. Mai raman multe…

- Filmul horror american "Spiral", cel de-al noualea lungmetraj din franciza "Saw", a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american, insa a obtinut incasari dezamagitoare, relateaza Xinhua. Potrivit cifrelor comunicate de compania Comscore, acest film distribuit de Lionsgate a vandut bilete in…

- Filmul "Godzilla vs. Kong", produs de Warner Bros, s-a mentinut pe primul loc in box-office-ul nord-american pentru al treilea weekend consecutiv cu incasari de 7,7 milioane de dolari obtinute de vineri pana duminica din 3.001 cinematografe, potrivit datelor comunicate de compania Comscore, informeaza…