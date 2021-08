Stiri pe aceeasi tema

- Gimnasta noastra va participa sigur la finala olimpica de la barna Gimnasta Larisa Iordache, accidentata la metatarsiene in calificarile la JO de la Tokyo, a transmis, ieri, un mesaj de multumire fanilor pentru sustinerea primita. Ea va concura in finala de la barna din 3 august. Dupa examinari medicale…

- Ana-Maria Popescu și-a exprimat dezamagirea fața de modul in care sunt tratate victoriile și eforturile sportivilor romani, mai ales in condițiile in care acest domeniu este slab finanțat.”Multumesc pentru frumoasa primire, macar cu ocazia Jocurilor Olimpice sa ne vedem. Ma bucur ca dupa 13 ani am vazut…

- Scrimera Ana-Maria Popescu, medaliata cu argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo, i-a transmis ministrului Tineretului si Sportului, Eduard Novak, care a intampinat-o la aeroport la intoarcerea in tara, ca ii doreste sa castige la Tokyo aurul pe care ea nu a fost in stare sa il ia. Foto: (c) RADU…

- Prima Doamna a SUA, Jill Biden, va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo pe 23 iulie, a anuntat marti Casa Alba, relateaza dpa. Detalii suplimentare privitoare la deplasare urmeaza a fi anuntate ulterior. Sotul ei, presedintele Joe Biden, nu este asteptat…

- Casa Alba, prin intermediul purtatoarei de cuvânt Jen Psaki, a precizat ca ”regulile sunt reguli” dar ca ”este trist” ceea ce s-a întâmplat în cazul lui Sha-Carri Richardson. Ea a fost suspendata dupa ce a fost gasita pozitiva la marijuana în urma…

- Gimnastul roman Marian Dragulescu, in varsta de 40 de ani, a declarat ca visul sau de a cuceri medalie olimpica de aur este inca viu, inaintea celei de-a cincea sa participari la Jocurile Olimpice, potrivit agerpres.ro. "Dintotdeauna mi-am dorit sa castig medalia de aur, este singura medalie…

- Președintele comitetului de organizare Tokyo 2020 a exclus anularea sau amanarea ulterioara a Jocurilor Olimpice, in timp ce guvernele orașelor și profesioniștii din domeniul medical au exprimat indoieli cu privire la faptul ca evenimentul poate avea loc in condiții de siguranța pe fondul pandemiei.…

- Presedintele american Joe Biden a optat pentru Rahm Emanuel pentru functia de ambasador al SUA la Tokyo, a anuntat marti Financial Times, care citeaza opt persoane apropiate discutiilor de la Casa Alba privind numirile in diferite posturi diplomatice.