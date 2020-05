Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi și Bianca Dragușanu și-au spus din nou adio, insa afaceristul nu duce lipsa de iubire și atenție. Focoasa rusoaica, Daria, in compania caruia a mai fost surprins, i-a facut lui Bodi o declarație de dragoste publica, pe internet.

- Alex Bodi nu se uita la bani cand vine vorba de Bianca Dragușanu și incearca din rasputeri sa o recucereasca pe fosta lui soție. Alex Bodi si-a taiat venele, pentru ca Bianca Dragusanu sa il ierte: "M-a batut rau in masina, apoi mi-a pus 6.000 de euro in cont" "Bianca și Alex sunt bine…

- Incurcate mai sunt caile dragostei, insa Bianca Dragușanu și Alex Bodi știu cum mereu cum sa iasa din orice situație. Dupa ce s-au desparțit la notar, acum sunt din nou impreuna! Cei doi s-au sarutat in direct, in fața publicului.

- Alex Bodi, iar uimești o țara-ntreaga! Milionarul s-a intors in Capitala, din iubire pentru Bianca Dragușanu, dupa numeroase episoade pline de scandal, care au ținut primele pagini ale ziarelor. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe Alex Bodi, inainte de a afirma pe rețelele de socializare ca Bianca…

- Dragostea-i complicata, mai ales atunci cand vorbim de Bianca Dragușanu și Alex Bodi. Dupa ce omul de afaceri i-a cerut blondinei sa se impace, acesta a fugit ”in lume” cu rusoaica Daria Radinova. Noi avem și dovada.

- Barbatul nu a suportat ca fosta lui sotie l-a denigrat si a continuat sa dezvaluie lucruri pe care putini oameni le cunosc. ”In noaptea respectiva, ea amenința și urla, țipand ca are un cuțit și vrea sa se omoare și am patru persoane martore care erau la ea in casa, pot sa declare lucrul asta.…

- Incurcate sunt caile dragostei... Dupa ce a facut o serie de dezvlauiri șocante in legatura cu relația dintre el și fosta soție, susținand ca Bianca Dragușanu a fost cea care a scos tot ce e mai rau din el, Alex Bodi nu a negat ca o iubește. Sa fie vorba despre o posibila impacare intre cei doi?

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ajuns in urma cu puțin timp la notar, pentru a divorța, insa, lucrurile au luat o intorsatura neobișnuita și asta pentru ca vedeta a refuzat sa semneze actele. Bianca Dragușanu a ajuns prima la notar și nu a venit singura, ci insoțita de doi bodyguarzi. La scurt timp…