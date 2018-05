Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a impuscat mortal marti doi ofiteri de politie și un trecator in centrul orasului Liege din estul Belgiei. El a fost impușcat de polițiști dupa ce a luat ostatica o femeie, conform Reuters si AFP. Potrivit primelor informații, atacatorul a deschis focul asupra unei patrule de poliție care…

- Cel putin patru politisti si un civil au fost ucisi si mai mult de 30 de persoane au fost ranite marti la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau s-o dezamorseze, transmite AFP, citand responsabili locali.

- Bilantul atacurilor comise miercuri de militanti ai organizatiei Stat Islamic (SI) si de talibani impotriva a doua sectii de politie din capitala afgana Kabul este de 16 morti, printre care 10 civili, si 28 de raniti, transmite joi dpa. Potrivit Ministerului de Interne, cinci politisti si un agent de…

- Cel putin sapte copii au fost ucisi, iar alti aproape 20 au fost raniti prin injunghiere in urma unui atac produs in China, anunta autoritatile chineze.Incidentul a avut loc in provincia Shaanxi.

- Cel puțin 26 de persoane au murit, iar alte 18 au fost ranite intr-un atac cu o mașina-capcana din Kabul. Forțele de ordine au inchis zona. Incidentul a avut loc tocmai cand se pregateau evenimentele dedicate Noului An persan. Cel puțin 26 de persoane au murit, iar alte 18 au fost ranite intr-un atac…