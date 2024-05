Incident grav! Doi polițiști, împuşcaţi într-o secție de poliție din Paris – VIDEO Incident grav intr-un comisariat din capitala franceza. Doi polițiști au fost impușcați de catre un barbat care, din primele informații, fusese arestat pentru agresarea unei femei. Episodul cu urmari grave a avut loc joi seara tarziu. Doi oameni ai legii au fost raniți. Doi politisti au fost grav raniti de gloante, joi seara, intr-o sectie […] The post Incident grav! Doi polițiști, impuscati intr-o secție de poliție din Paris – VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Doi politisti au fost grav raniti, joi seara, intr-o sectie de politie din sudul Parisului, dupa ce un barbat care fusese arestat pentru agresiune a furat arma unuia dintre ei și a deschis focul, scrie AFP, preluata de Agerpres.

- Intr-un incident șocant, doi polițiști au fost impușcați și grav raniți de gloanțe, joi seara, intr-o secție de poliție din sudul Parisului. Potrivit informațiilor furnizate de AFP, un barbat a sustras arma unui agent dupa ce fusese arestat pentru agresarea unei femei cu un cutter.

