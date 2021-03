VIDEO Belarus: Peste 200 de persoane arestate de Ziua Libertății / Se intensifică reprimarea minorității poloneze Peste 200 de persoane care au protestat joi împotriva președintelui Alexandr Lukașenko au fost arestate în Belarus de Ziua Libertații, sarbatoare care marcheaza declararea independenței țarii în 1918, relateaza Euronews.



În capitala Minsk protestatarii s-au strâns în numar mare pentru prima data în ultimele saptamâni dupa ce demonstrațiile masive care au zguduit țara anul trecut au fost reprimate brutal de catre forțele de ordine.



Protestul de joi a fost organizat cu ocazia celebrarii declarației de independența a Republicii Populare…

