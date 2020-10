Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 80 de pacienti cu COVID-19 internati in spital au votat la Iasi, fiind utilizata urna mobila, potrivit news.ro.La spitalul de Boli Infectioase din Iasi au votat aproape 30 la suta dintre bolnavii diagnosticati cu Covid-19. "Dintre cei peste 150 de pacienti internati, 41…

- Povestea dramatica a asistentei medicale din Iasi, care fiind asimptomatica se lupta de o luna cu virusul, dar avea probleme sa-si ia concediu medical, chiar daca testul este pozitiv, continua. Femeia va primi concediu pana lunea viitoare, insa noi probleme ar putea aparea atunci cand aceasta se va…

- Virgil Musta, seful sectiei de boli infectioase din cadrul Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, avertizeaza ca in ritmul actual de crestere a numarului de pacienti bolnavi de coronavirus internati in sectiile de Terapie Intensiva medicii vor fi pusi in fata

- Doua simptome noi COVID-19 sunt, de fapt, primele semne ale bolii! Medicii, in alerta: „Evoluția nu va fi favorabila” Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Medicii romani trag un puternic semnal de alarma. Doua simptome atipice infectarii COVID-19 sunt, de fapt, primele semne ale bolii. Oferta de…

- Daca pana acum principalele simptome ale bolii COVID-19 erau febra și problemele respiratorii, medicii avertizeaza ca este posibil sa apara și alte manifestari la inceput, atipice infecției cu virusul SARS-CoV-2. Medicii atrag atenția ca o persoana infectata cu noul coronavirus nu trebuie neaparat sa…

- De pilda, durerile abdominale și scaunele frecvente, dar și durerile puternice de cap ar putea fi semne de COVID-19, chiar daca tusea sau febra sunt absente, a declarat la Digi24 managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. „Aș sublinia debutul atipic, pe care nu l-am intalnit la tip, cum ar…

- Spitalul de Boli Infecțioase din Iași devine prima unitate publica din capitala Moldovei care da șansa persoanelor care doresc sa se testeze pentru noul coronavirus in regim privat. Contra sumei de 290 de lei, aceștia vor primi rezultatul in 24 de ore, conducerea unitații medicale spunand ca decizia…